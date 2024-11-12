Аморім визначив ключового гравця у Манчестер Юнайтед

Англійський півзахисник Мейсон Маунт буде відігравати ключову роль під керівництвом нового головного тренера Рубена Аморіма.

Про це повідомляє The Sun.

Джерела, близькі до клубу, кажуть, що Аморім визначив Маунта як важливу частину своєї стратегії. Тренер захоплюється його універсальністю і вважає, що він може добре вписатися в нову систему, яку він планує впровадити в МЮ.

Мейсон нещодавно повернувся до повноцінних тренувань, і оскільки він не входить до складу збірної Англії, найближчими тижнями він зможе співпрацювати з новим наставником.

Зазначається, що Маунт не був більш ефективним, ніж коли Челсі грав із трьома центральними захисниками під керівництвом Томаса Тухеля, а Мейсон грав як один із двох інвертованих вінгерів.

Саме за допомогою цієї схеми – майже ідентичній схемі Аморіма – Челсі виграв Лігу чемпіонів у 2021 році, а Мейсон був одним з найкращих гравців лондонців.

У поточному сезоні на рахунку гравця 5 матчів за клуб.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед 1 листопада оголосив про призначення на посаду головного тренера команди Рубена Аморіма.

Угода з 39-річним фахівцем розрахована до літа 2027 року з опцією продовження ще на рік. Португалець приступить до виконання своїх обов’язків у новому клубі 11 листопада.