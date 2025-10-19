Аморім розповів, за рахунок чого Манчестер Юнайтед планує перемагати в матчах

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився очікуваннями від гри з Ліверпулем та розповів, за рахунок чого його команда збирається вигравати матчі.

Слова фахівця передає пресслужба "червоних дияволів".

"Найважливіше те, в якому стилі ми гратимемо – я це говорив вже мільйон разів. Нам потрібно демонструвати інший рівень, відмінний від того, який був проти Сіті.

Якщо ми будемо агресивними та зосередженими на меті – МЮ може виграти будь-який матч. Ліверпуль? Ми не вигравали на "Енфілді" дуже давно, тож плануємо перервати цю серію. Ми тут, щоб виграти", – розповів Аморім.

Нагадаємо, матч між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем відбудеться сьогодні о 18:30 за київським часом.

Раніше екснаставник збірної Італії заявив своїм друзям, що претендує на роботу в Юнайтед.