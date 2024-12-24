Аморім: Я просто хочу перемагати, мене не хвилює Різдво

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів про своє ставлення до Різдва на тлі невдалих результатів команди.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

"Я просто хочу перемагати, мене не дуже хвилює Різдво. Я дійсно дуже засмучений, як і фанати, через останні результати. Необхідно робити крок за кроком для того, щоб розв'язати наші проблеми. Рашфорд? Я розмовляю з ним кожного дня, але не про його інтерв'ю, а про його виступи", – поділився Аморім.

🚨🎄 Rúben Amorim: “I just want to win, I don’t care about Christmas”.



“I’m really frustrated like the fans, but I know what to do. But then we have to solve some problems step by step, finding answers for everything”.



“We will fight for that”. pic.twitter.com/qv1j5HMvLk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2024

Зазначимо, що Маркус не потрапив до заявки МЮ в трьох матчах поспіль, пропустивши поєдинки з Тоттенгемом, Манчестер Сіті та Борнмутом.

У сезоні-2024/25 форвард зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив сім голів та віддав три результативні передачі.

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Раніше повідомлялось, що керівництво "манкуніанців" повністю довіряє головному тренеру у питанні з Рашфордом.