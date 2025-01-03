Аморім розповів про ситуацію з Рашфордом

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім розповів, що майбутнє Маркуса Рашфорда у команді залежить від самого гравця.

Його слова передає Фабріціо Романо.

"Я вже багато говорив про Рашфорда. Все залежить більше від нього, ніж від мене. Маркус повинен дуже сильно цього хотіти. Він тут, він наш гравець, і він готовий грати, якщо я вирішу", – сказав наставник.

Напередодні стало відомо, що Маркус Рашфорд відхилив три пропозиції від клубів Саудівської Аравії на суму до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік. Він може продовжити кар'єру в Наполі.

Нагадаємо, що МЮ готове відпустити гравця вже у зимове трансферне вікно, також керівництво клубу розгляне можливість віддати Маркуса в оренду. Футболіст виявився непотрібним новому наставнику Рубену Аморіму.

У поточному сезоні Маркус зіграв 24 матчі, забив 7 голів та віддав 3 асисти.