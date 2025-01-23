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Аморім – про розбитий у роздягальні телевізор: Не обіцяю, що не зроблю це знову

Володимир Максименко — 23 січня 2025, 12:37
Аморім – про розбитий у роздягальні телевізор: Не обіцяю, що не зроблю це знову
Рубен Аморім
Getty images

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував чутки про розбитий телевізор у роздягальні, який став підсумком програного матчу проти Брайтона.

Слова фахівця цитує TalkSport.

"Я просто не думав – ось чому я це зробив. Зазвичай я мовчу після матчу, але цього разу мені потрібно було вимовитись. Можливо, це було помилкою.

Після цього я починаю нервувати та починаю казати на пресконференції те, чого не мав би озвучувати.

Я не обіцяю, що не зроблю це знов. Звісно, я спробую виправитись, але не обіцяю", – розповів португалець.

Зазначимо, що сьогодні МЮ зіграє матч Ліги Європи. Суперником стане Рейнджерс, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше Аморім назвав "манкуніаців" найгіршою командою в історії клубу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

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