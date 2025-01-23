Аморім – про розбитий у роздягальні телевізор: Не обіцяю, що не зроблю це знову
Рубен Аморім
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Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім прокоментував чутки про розбитий телевізор у роздягальні, який став підсумком програного матчу проти Брайтона.
Слова фахівця цитує TalkSport.
"Я просто не думав – ось чому я це зробив. Зазвичай я мовчу після матчу, але цього разу мені потрібно було вимовитись. Можливо, це було помилкою.
Після цього я починаю нервувати та починаю казати на пресконференції те, чого не мав би озвучувати.
Я не обіцяю, що не зроблю це знов. Звісно, я спробую виправитись, але не обіцяю", – розповів португалець.
Зазначимо, що сьогодні МЮ зіграє матч Ліги Європи. Суперником стане Рейнджерс, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше Аморім назвав "манкуніаців" найгіршою командою в історії клубу.