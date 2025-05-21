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Аморім – про фінал Ліги Європи: Нам потрібно буде вирішувати більш серйозні завдання

Володимир Максименко — 21 травня 2025, 09:21
Аморім – про фінал Ліги Європи: Нам потрібно буде вирішувати більш серйозні завдання
Рубен Аморім
УЄФА

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився напередодні фіналу Ліги Європи проти Тоттенгема та назвав головну мотивацію для футболістів.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Нам потрібно буде вирішувати більш серйозні завдання, щоб повернутись у футбольну еліту, але перемога сьогодні – це те, що може нам допомогти у цьому.

Люди дивитимуться на нас по-іншому, якщо ми виграємо єврокубок. Це допоможе нам у майбутньому, але не змінить жахливого сезону", – розповів Аморім.

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Окрім того, тренер підтвердив, що Зіркзе може зіграти у матчі з Тоттенгемом попри прогнози щодо лікування від травми до кінця сезону.

Фінальний матч Ліги Європи відбудеться сьогодні, 21 травня о 22:00 за київським часом.

Цікаво, що протягом сезону команди двічі зустрічались в межах чемпіонату Англії та одного разу в Кубку ліги – тричі перемогу святкували саме "шпори" (1:0, 4:3, 3:0).

Напередодні команди зіграли свої матчі 37 туру АПЛ, які вони синхронно програли.

Манчестер Юнайтед Тоттенгем Рубен Аморім Ліга Європи-2024/25

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