Аморім підтвердив повернення Рашфорда та Антоні у Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив ситуацію з гравцями, які перебувають в оренді.

Цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

Після завершення сезону всі орендовані футболісти, включно з Маркусом Рашфордом з Астон Вілли та Антоні з Реала Бетіс, повернуться до клубу.

"Усі гравці, які зараз перебувають зараз в оренді, повернуться, а далі клуб ухвалюватиме рішення щодо кожного з них наприкінці сезону. Талант Рашфорда, Антоні... Ми справді задоволені, адже коли віддаєш гравців в оренду, хочеш, щоб вони показували результат", – розповів Аморім.

Раніше повідомлялось, що Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон та вже розпочав переговори з МЮ.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена та зосередився на бомбардирі АПЛ.