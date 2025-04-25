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Аморім підтвердив повернення Рашфорда та Антоні у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 23:17
Аморім підтвердив повернення Рашфорда та Антоні у Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім пояснив ситуацію з гравцями, які перебувають в оренді.

Цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

Після завершення сезону всі орендовані футболісти, включно з Маркусом Рашфордом з Астон Вілли та Антоні з Реала Бетіс, повернуться до клубу.

"Усі гравці, які зараз перебувають зараз в оренді, повернуться, а далі клуб ухвалюватиме рішення щодо кожного з них наприкінці сезону.

Талант Рашфорда, Антоні... Ми справді задоволені, адже коли віддаєш гравців в оренду, хочеш, щоб вони показували результат", – розповів Аморім.

Раніше повідомлялось, що Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон та вже розпочав переговори з МЮ.

Напередодні стало відомо, що Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена та зосередився на бомбардирі АПЛ.

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Рубен Аморім

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