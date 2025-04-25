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Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон

Олександр Булава — 25 квітня 2025, 20:50
Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон
Антоні
Getty images

Бетіс зацікавлений у збереженні правого вінгера Антоні, який виступає на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Клуби ведуть переговори, щоб 25-річний бразилець залишився в іспанському клубі на наступний сезон.

Оренда гравця розрахована до завершення сезону та не передбачає опції викупу.

Нагадаємо, Антоні взимку приєднався до Бетіса і з того часу забив 5 голів та віддав 4 асисти у 18 матчах за клуб. Портал Tranfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро.

Бетіс наразі перебуває у зоні Ліги чемпіонів, займаючи 5-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а також виступить у півфіналі Ліги конференцій, де зустрінеться із Фіорентиною.

Раніше повідомлялось, що "зелено-білі" продовжили контракт зі своїм перспективним півзахисником.

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Антоні

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