Бетіс хоче зберегти Антоні на наступний сезон

Бетіс зацікавлений у збереженні правого вінгера Антоні, який виступає на правах оренди з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Клуби ведуть переговори, щоб 25-річний бразилець залишився в іспанському клубі на наступний сезон.

Оренда гравця розрахована до завершення сезону та не передбачає опції викупу.

Нагадаємо, Антоні взимку приєднався до Бетіса і з того часу забив 5 голів та віддав 4 асисти у 18 матчах за клуб. Портал Tranfermarkt оцінює футболіста у 20 млн євро.

Бетіс наразі перебуває у зоні Ліги чемпіонів, займаючи 5-ту сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, а також виступить у півфіналі Ліги конференцій, де зустрінеться із Фіорентиною.

Раніше повідомлялось, що "зелено-білі" продовжили контракт зі своїм перспективним півзахисником.