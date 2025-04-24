Осімгена не буде: Манчестер Юнайтед визначився з основною кандидатурою на позицію форварда

Манчестер Юнайтед відмовився від ідеї придбати цього літа форварда Наполі Віктора Осімгена.

Про це журналіст The Athletic Девід Орнстейн розповів в етері NBC Sports.

Незважаючи на те, що Осімген є перевіреним бомбардиром, "червоні дияволи" збираються зробити ставку на іншого нападника, а саме Ліама Делапа з Іпсвіча.

"Пріоритетом для Манчестер Юнайтед у це трансферне вікно є атака. Вони шукають центрального нападника та 10-го номера в першу чергу. Вони хочуть покінчити з цим питанням досить швидко. Наскільки я розумію, у них є фінанси, щоб здійснити ті угоди, які вони хотіли б укласти. Вони не залежать від єврокубків, як мені сказали, і не залежать від продажів.

Серед нападників Ліам Делап з Іпсвіч Таун є їхньою ціллю №1. У нього є відступні у розмірі 30 мільйонів фунтів, якщо Іпсвіч вилетить. Але є багато інших претендентів на нього, включаючи Челсі. Я думаю, що Ліам Делап вирішить до чемпіонату Європи U21, куди він хоче перейти.

Якщо Манчестер Юнайтед придивлятиметься до інших, я впевнений, що це буде не Віктор Осімген. Незважаючи на повідомлення, які ви, можливо, читаєте, він не стоїть на порядку денному МЮ. У них будуть інші варіанти, тому що, можливо, їм доведеться звернутися до них, або ж вони довіряться Расмусу Гойлунду, і зосередяться на інших позиціях", – сказав Орнстейн.