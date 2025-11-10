Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Атлетико Мадрид отримав нового власника

Олександр Булава — 10 листопада 2025, 22:54
Атлетико Мадрид отримав нового власника
Атлетико

Атлетико Мадрид отримав нового власника - американську компанію Apollo Sports Capital.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мадридський Атлетико та його основні акціонери (Мігель Анхель Хіль, Енріке Сересо, фонди Quantum Pacific Group та Ares Management) ​​досягли угоди про те, що компанія Apollo Sports Capital, афілійована з американською інвестиційною компанією Apollo, стала новим мажоритарним акціонером клубу.

Попри зміну акціонера Мігель Ангель Хіль залишиться на посаді генерального директора, а Енріке Сересо продовжуватиме обіймати посаду президента клубу.

Зазначається, що група акціонерів має намір інвестувати додатковий капітал для підтримки довгострокових планів клубу, включно з подальшими інвестиціями в команду Атлетико Мадрид та масштабні інфраструктурні проєкти.

Нагадаємо, напередодні Атлетико з дублем Грізманна переграв Леванте.

Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид

Зірка Атлетико прокоментував чутки щодо можливого трансферу в Барселону або ПСЖ
Атлетико переграв Севілью, Реал Мадрид розгромив Валенсію в 11 турі Ла Ліги
Альварес: Я хочу зростати, робити свій внесок та ставати кращим з кожним днем разом з Атлетико
Атлетико переграв Бетіс у 10 турі Ла Ліги
Перемога над Атлетико дозволила Арсеналу встановити рекорд Ліги чемпіонів

Останні новини