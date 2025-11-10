Атлетико Мадрид отримав нового власника
Атлетико Мадрид отримав нового власника - американську компанію Apollo Sports Capital.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Мадридський Атлетико та його основні акціонери (Мігель Анхель Хіль, Енріке Сересо, фонди Quantum Pacific Group та Ares Management) досягли угоди про те, що компанія Apollo Sports Capital, афілійована з американською інвестиційною компанією Apollo, стала новим мажоритарним акціонером клубу.
Попри зміну акціонера Мігель Ангель Хіль залишиться на посаді генерального директора, а Енріке Сересо продовжуватиме обіймати посаду президента клубу.
Зазначається, що група акціонерів має намір інвестувати додатковий капітал для підтримки довгострокових планів клубу, включно з подальшими інвестиціями в команду Атлетико Мадрид та масштабні інфраструктурні проєкти.
Нагадаємо, напередодні Атлетико з дублем Грізманна переграв Леванте.