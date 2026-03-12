Легендарний Давід Вілья увійшов до Ради директорів Атлетико
Колишній нападник Атлетико та збірної Іспанії Давід Вілья увійшов до Ради директорів клубу.
Про це повідомив офіційний сайт "матрацників".
"Я дуже радий повернутися до клубу з новими обов'язками, але з тим самим бажанням і надалі допомагати Атлетико Мадрид розвиватися від сезону до сезону.
Клуб суттєво виріс за останні кілька років, і я сподіваюся зробити свій внесок у наші подальші успіхи. Я дуже вдячний за те, що мою кандидатуру розглянули на цю посаду", – сказав Вілья.
Зазначимо, що нова Рада директорів була сформована вранці 12 березня. Вона складатиметься з одинадцяти членів і буде очолюватися Енріке Сересо. Посаду генерального директора обійматиме Мігель Анхель Хіль.
Найкращий бомбардир в історії збірної Іспанії працюватиме радником у керівному органі клубу.
Нагадаємо, що Вілья виступав за Атлетико у сезоні-2013/14, коли "матрацники" тріумфували у Ла Лізі.
Раніше повідомлялося, що гравці Атлетико взяли участь у стильній промокампанії до серіалу Netflix "Гострі картузи".