Аматорський клуб готовий поглинути Маріуполь та виступати замість нього у Першій лізі – джерело

Фенікс Підмонастир може замінити ФСК Маріуполь у Першій лізі.

Про це повідомляє Спортивка.

За інформацією джерела, заради виступу в Першій лізі Фенікс готовий погасити борги Маріуполя, які складають приблизно 5 мільйонів гривень.

До цього команда з Львівщини планувала наступного сезону розпочати професійний шлях і заявитися в Другу лігу.

У разі потрапляння до Першої ліги Фенікс, найімовірніше, дограватиме сезон під назвою Маріуполь, а вже з наступної кампанії назва буде змінена.

Згодом цю інформацію в інтерв'ю Українському футболу прокоментували головний тренер Фенікса Максим Фещук і наставник ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров.

"Поки що говорити про будь що передчасно – тому я не можу зараз говорити про будь-яку конкретику. Одне можу сказати: все в процесі", – сказав Фещук.

"Чув про це, але це більше питання до керівництва – Ляхова і Ярошенка. Чи пропонували працювати в новій структурі, якщо поглинання відбудеться? До цього розмова ще не доходила. Поки вони дізнаються всі нюанси, щодо боргів тощо", – розповів Краснопьоров.

Раніше головний тренер ФСК Маріуполь Олег Краснопьоров розповів, що команда зніметься з чемпіонату Першої ліги через фінансові труднощі.

Нагадаємо, першу частину сезону-2024/25 в Першій лізі України Маріуполь посів 6 місце з 9 у групі B. У весняній частині команда мала боротися за виживання.