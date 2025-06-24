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Захисник Зальцбурга переходить у Бенфіку – інсайдер

Андрій Мошкун — 24 червня 2025, 00:48
Захисник Зальцбурга переходить у Бенфіку – інсайдер
Амар Дедіч
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Амар Дедіч переходить із РБ Зальцбурга в португальську Бенфіку.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний захисник збірної Боснії і Герцеговини вже прибув до Португалії, де проходить медичне обстеження. Після його успішного завершення Дедіч підпише контракт на п’ять років.

В минулому сезоні захисник провів 12 поєдинків за Зальцбург в австрійській Бундеслізі. В його активі – 3 асисти. Трансфермаркет оцінює вартість Дедіча у 12 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Бенфіка продала свого форварда в Ботафого.

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