Захисник Зальцбурга переходить у Бенфіку – інсайдер

Амар Дедіч переходить із РБ Зальцбурга в португальську Бенфіку.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

22-річний захисник збірної Боснії і Герцеговини вже прибув до Португалії, де проходить медичне обстеження. Після його успішного завершення Дедіч підпише контракт на п’ять років.

В минулому сезоні захисник провів 12 поєдинків за Зальцбург в австрійській Бундеслізі. В його активі – 3 асисти. Трансфермаркет оцінює вартість Дедіча у 12 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Бенфіка продала свого форварда в Ботафого.