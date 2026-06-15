На цьому все не закінчується: півзахисник Кот-д'Івуару – про перемогу над Еквадором на ЧС-2026

Півзахисник Манчестер Юнайтед Амад Діалло оцінив перемогу своєї збірної над Еквадором у першому турі групи E чемпіонату світу-2026 з футболу.

Про це він розповів DAZN.

"Абсолютно. Нам це було просто необхідно. Ми приїхали сюди, чудово розуміючи, що прагнемо переписати історію. Для кожного з нас це перший великий турнір, тому мотивація була просто зашкалюючою. Ще після матчу з Францією ми збагнули – ось він, наш момент. Ми вже були налаштовані психологічно і зараз неймовірно раді цій перемозі. Але на цьому все не закінчується. Попереду ще два матчі, які ми маємо розпочати з таким самим менталітетом і зробити все, щоб перемогти".

Зазначимо, що саме Амад Діалло став автором єдиного голу в матчі проти Еквадору, який він забив на 90-й хвилині. Проте найкращим гравцем матчу став його товариш по команді та півзахисник Лейпцига Ян Діоманде.

Нагадаємо, що в іншому матчі першого туру групи E збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао з рахунком 7:1.

У наступному турі Кот-д'Івуар 20 червня зіграють проти Німеччини. Початок о 23:00 (за київським часом), а Еквадор наступного дня зустрінеться проти Кюрасао (о 03:00).