Збірна Алжиру стала 21-ю командо, яка оформила вихід до фінальної частини чемпіонату світу-2026.

9 жовтня у матчі групи G африканського відбору колектив Володимира Петковича з рахунком 3:0 розгромив Сомалі.

У підсумку Алжир набрав 22 очки та за тур до кінця групового етапу відбору випереджає найближчого переслідувача Уганду на чотири очки.

Чемпіонат світу 2026, африканська кваліфікація

9 жовтня

Сомалі – Алжир 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 6 Амура, 0:2 – 19 Марез, 0:3 – 57 Амура

Зазначимо, що Алжир став четвертою командою від Африки, яка кваліфікувалась на ЧС-2026. Раніше путівку на турнір у США, Канаді та Мексиці вибороли Марокко, Туніс та Єгипет.