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Алонсо: Вірц не казав, що планує перейти тільки в Баварію

Олексій Мурзак — 9 травня 2025, 18:27
Алонсо: Вірц не казав, що планує перейти тільки в Баварію
Флоріан Вірц та Хабі Алонсо
Getty Images

Зірковий півзахисник Баєра Флоріан Вірц не говорив, що планує перейти тільки в Баварію.

Принаймні про це повідомив наставник "фармацевтів" Хабі Алонсо, слова якого наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Флоріан Вірц не казав мені, що хоче перейти тільки в Баварію. Але це не моя інформація", – лаконічно заявив Алонсо.

Контракт Вірца з леверкузенцями розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні він забив 16 голів та віддав 12 передач у 42 матчах.

22-річний німець є одним з головних молодих талантів у світовому футболі, а тому на нього полюють топові клуби Європи. Флоріан знає це і не приховує бажання пограти за іншу команду.

Раніше головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував свій відхід з клубу після завершення сезону 2024/25, зазначивши, що команда готова до майбутнього.

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