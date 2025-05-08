Зірка Баєра готовий залишити "зону комфорту" на тлі інтересу з боку Баварії

Зірковий хавбек Баєра Флоріан Вірц висловив готовність залишити Леверкузен, щоб знайти новий виклик.

Слова 22-річного німця наводить Sports Illustrated.

Вірц є одним з головних молодих талантів у світовому футболі, а тому на нього полюють топові клуби Європи. Флоріан знає це і не приховує бажання пограти за іншу команду.

"Мені дуже пощастило, що у мене є стільки чудових клубів прямо біля мого порогу, і що я можу грати за один з найкращих клубів Німеччини та Європи. Я з великою повагою ставлюся до хлопців з Леверкузена, які приїхали з Південної Америки чи Африки, наприклад, і залишили свої сім'ї та оточення заради кар'єри. Мені, безумовно, імпонує в певний момент вийти із зони комфорту і спробувати щось нове. Я досить добре знаю футбольні роздягальні і переконаний, що швидко приживуся, куди б не поїхав", – сказав Вірц.

Де гратиме півзахисник у майбутньому – одна з найгарячіших тем у німецьких ЗМІ на даний момент. Однак самого гравця це не бентежить.

"Я постійно бачу пости про себе в соціальних мережах. Час від часу мені доводиться сміятися, коли люди пишуть про те, де я нібито гратиму в наступному сезоні. Ніхто, крім мене, не може цього знати. Тому я не звертаю на такі новини ніякої уваги і ставлюся до них досить спокійно".

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц відзначився 16 голами та 13 асистами в 43 матчах Баєра в усіх турнірах.

Раніше з'явилася інформація, що Вірц повідомив головного тренера "фармацевтів" Хабі Алонсо про бажання змінити команду цього літа.