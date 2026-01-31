Рома націлилась на трансфер вінгера Баварії

Рома зацікавлена у підписанні вінгера Баварії Браяна Сарагоси, який наразі на правах оренди виступає за Сельту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійський клуб уже зробив офіційну пропозицію щодо трансферу 24-річного іспанського футболіста. З самим гравцем вже узгоджені деталі особистого контракту.

Наразі тривають переговори щодо дострокового розірвання орендної угоди із Сельтою.

Вінгер є гравцем Баварії з 2024 року – тоді клуб влітку заплатив Гранаді 15 мільйонів євро, але за цей час Сарагоса зіграв лише сім матчів. Влітку 2025 року він перейшов до "кельтів" на правах річної оренди.

Раніше повідомлялось, що форвард Роми Артем Довбик переніс операцію після чергової травми.