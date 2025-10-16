Низка європейських клубів зацікавлена у форварді Реала

Форвард Реала та збірної Бразилії Ендрік став предметом інтересу одразу кількох європейських клубів, серед яких виокремлюють Марсель.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, ці клуби уважно стежать за ситуацією навколо Ендріка. Вони будуть готові розпочати переговори з "бланкос" щодо переходу 19-річного бразильця.

Але при цьому також повідомляється, що Ендрік та його оточення не бажають розглядати можливість зміни клубної прописки. Футболіст хоче почекати та оцінити свою роль у мадридській команді.

З моменту свого переходу з Палмейраса влітку 2024 року Ендрік так і не зміг вибороти місце в основному складі Реала. Ситуація не змінилася після того, як Хабі Алонсо змінив Карло Анчелотті на посаді головного тренера.

Після проблем зі стегном на старті сезону Ендрік п'ять разів потрапив до заявки Реала на матчі, але він жодного разу не вийшов на поле, очікуючи на дебют у кампанії-2025/26.

Нагадаємо, що мадридський Реал може втратити Андрія Луніна, у зв'язку із чим клуб вже шукає варіанти на ринку голкіперів.