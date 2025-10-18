Алонсо відреагував на чутки про відхід Ендріка
Ендрік
Real Madrid
Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував можливий зимовий трансфер форварда Ендріка.
Слова тренера цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Ендрік не просив піти, і це навіть не у моїх думках", – сказав Алонсо.
Наставник також підтвердив, що ситуація з іншим молодим гравцем, Гонсало Гарсією, така сама. Тому цей гравець теж залишиться в команді.
Ендрік приєднався до мадридського клубу влітку 2024 року. У своєму дебютному сезоні він уже провів 37 матчів і забив 7 голів у всіх турнірах.
Гонсало Гарсія є вихованцем академії Реала. Він дебютував за головну команду восени 2023 року, а цього сезону зіграв 3 матчі в Ла Лізі.
Раніше Алонсо розповів, коли Дані Себальос відновиться від травми.