Алонсо відреагував на чутки про відхід Ендріка

Головний тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував можливий зимовий трансфер форварда Ендріка.

Слова тренера цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Ендрік не просив піти, і це навіть не у моїх думках", – сказав Алонсо.

Наставник також підтвердив, що ситуація з іншим молодим гравцем, Гонсало Гарсією, така сама. Тому цей гравець теж залишиться в команді.

Ендрік приєднався до мадридського клубу влітку 2024 року. У своєму дебютному сезоні він уже провів 37 матчів і забив 7 голів у всіх турнірах.

Гонсало Гарсія є вихованцем академії Реала. Він дебютував за головну команду восени 2023 року, а цього сезону зіграв 3 матчі в Ла Лізі.

Раніше Алонсо розповів, коли Дані Себальос відновиться від травми.