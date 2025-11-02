Не має великого значення, – Алонсо відреагував на нереалізований Вінісіусом пенальті в матчі з Валенсією

Головний тренер Реала Хабі Алонсо підтримав рішення Кіліана Мбаппе віддати Вінісіусу Жуніору право пробити пенальті у матчі проти Валенсії.

Слова 43-річного іспанця наводить ESPN.

Вчора, 1 листопада, Реал розгромив Валенсію (4:0) в межах 11 туру Ла Ліги. За рахунку 2:0 "бланкос" отримали право на пенальті. Мбаппе, який на тот момент вже оформив дубль (перший гол був з пенальті), вирішив віддати цей удар Вінісіусу, який у підсумку не реалізував 11-метровий.

Після матчу Алонсо, у якого нещодавно стався конфлікт з бразильцем, не побачив нічого поганого у тому, що основний пенальтист його команди передав можливість забити своєму одноклубнику.

"Мбаппе вже забив два голи. Це хороший середній показник. Це ще три очки, і це хороший середній показник, щоб боротися за трофеї. Ми призначаємо пенальтістів, і Кіліан – перший виконавець. Після нього вони самі ухвалюють рішення, хто пробиватиме. Мені подобається, коли вони реалізовують пенальті. Це гарна можливість забити. Кіліан реалізував перший пенальті, нам би хотілося реалізувати й другий. Але це не має великого значення", – сказав Алонсо.

Після 11 зіграних турів мадридський Реал очолює турнірну таблиці іспанської Ла Ліги, маючи в активі 30 очок. Він випереджає на 7 балів найближчого переслідувача в особі Вільярреала.

