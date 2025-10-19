Магвайр приніс МЮ перемогу над Ліверпулем, Тоттенгем вдома програв Астон Віллі у 8 турі АПЛ

У неділю, 19 жовтня, відбулися два матчі 8 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Так, у першому поєдинку ігрового дня Тоттенгем вдома поступився Астон Віллі.

Пізніше відбулася центральна зустріч туру, в якій Ліверпуль вдома зазнав поразки від Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" вийшли вперед вже на 2-й хвилині матчу завдяки голу Мбемо.

Ліверпуль зміг відновити паритет лише на 78-й зусиллями Гакпо, однак за 6 хвилин до завершення основного часу Магвайр забив другий гол та встановив у підсумку остаточний рахунок.

Завдяки перемозі МЮ піднявся на 9 сходинку турнірної таблиці, а Ліверпуль залишився 3-м, втративши можливість скоротити відставання від Арсенала та Манчестер Сіті.

Чемпіонат Англії – АПЛ

8 тур, 19 жовтня

Тоттенгем – Астон Вілла 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 5 Бентанкур, 1:1 – 37 Роджерс, 1:2 – 77 Буендіа

Ліверпуль – Манчестер Юнайтед 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Мбемо, 1:1 – 78 Гакпо, 1:2 – 84 Магвайр

Турнірна таблиця АПЛ сезону-2025/26

Нагадаємо, у суботу, 18 жовтня, відбулося одразу 7 матчів АПЛ.