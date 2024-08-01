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Алієв: Якщо країна скаже "треба", поїду на фронт

Ігор Чернявський — 1 серпня, 16:00
Алієв: Якщо країна скаже треба, поїду на фронт

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв виявив готовність вирушити на фронт, коли це буде необхідно.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.by.

"Якщо країна скаже "треба", значить, поїду. Ба більше, вже бував у гарячих точках. Якщо я більшу частину часу проводжу в Києві, це не означає, що нікуди не їжджу. Чим можу, тим допомагаю пацанам. Вдячний волонтерам, які збирають допомогу для тих, хто воює. І ми завжди можемо вирішити питання щодо тієї ж гуманітарної допомоги, щодо відправлення якихось речей", — сказав Алієв.

Також Олександр засудив людей у тилових містах, які забули про війну, та заявив, що нині в Україні багато ухилянтів, які не хочуть воювати за свою країну.

війна Олександр Алієв

Олександр Алієв

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