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Алієв: У нас дуже багато ухилянтів, які не хочуть воювати за свою країну

Ігор Чернявський — 31 липня, 19:45
Алієв: У нас дуже багато ухилянтів, які не хочуть воювати за свою країну

Колишній гравець Динамо та збірної України Олександр Алієв вважає, що в тиловій частині країни, зокрема у Києві та Одесі, люди забули про війну.

Своїми думками про поведінку таких співгромадян він поділився в інтерв’ю Tribuna.by.

"Наш народ дуже сильно поділився. У Києві та Одесі взагалі вже не розуміють, що таке війна. Люди ходять, веселяться, на дискотеках танцюють, у барах відпочивають. Мені неприємно це бачити.

Прекрасно розумію пацанів з фронту, які теж це бачать в інтернеті, розумію, чому вони злі. Ну нічого, всі воюватимуть. А ще у нас дуже багато ухилянтів, які ховаються, не хочуть воювати за свою країну, щоб ми мали мирне небо", — сказав Алієв.

У перші дні повномасштабного вторгнення Олександр пішов у територіальну оборону Києва, після чого приєднався до лав Збройних сил України.

війна Олександр Алієв

Олександр Алієв

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