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Тричі кодувався: ексфутболіст Динамо – про проблеми з алкоголем

Олександр Булава — 23 травня 2025, 13:42
Тричі кодувався: ексфутболіст Динамо – про проблеми з алкоголем
Олександр Алієв та Артем Мілевський
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Колишній гравець збірної України та київського Динамо Олександр Алієв заявив, що тричі кодувався від алкоголізму, але вже не має проблем зі спиртним.

Про це футболіст розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Я кодувався три рази. Як це відбувалось? Ну вшивали мені петлю в дупу, кожного разу. Спочатку на три роки, потім чотири роки я не пив. Перший раз можна сказати я зробив, бо Ігор Суркіс до мене дуже добре ставився. Він мені сказав: "Або ти нах*р йдеш, або я тебе вижену і все". Я тоді зрозумів, що мені вже ж*па.

Я пішов, закодувався. Після цього я почав грати, коли Сьомін прийшов, найкращим футболістом став, в Локомотив поїхав, з Михайловичем став спілкуватися добре.
Потім я зірвався. Потім почав з дівчиною зустрічатися, розійшовся з нею, теж в мене були проблеми. Вона мені завжди говорила про алкоголь, і я заради неї пішов закодувався.

Зараз я можу випити. Від кого мені кодуватися? Навіщо для себе? Я дуже люблю пиво, не приховую цього. Горілку п’ю лише на природі, коли добра закуска, оце я люблю", – розповів Алієв.

Нагадаємо, у квітні Алієва затримали патрульні поліцейські за керування автомобіля у стані алкогольного сп'яніння.

Пізніше сам колишній футболіст заперечував, що був у стані алкогольного сп'яніння.

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