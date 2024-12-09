Сенегальський нападник Зорі залишить клуб після нового року
Аліун Ндур
ФК Зоря
Сенегальський нападник Зорі Аліун Ндур покине українську команду.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, луганський клуб не планує продовжувати оренду нападника, термін якої закінчується 31 грудня.
Незабаром 23-річний форвард повернеться в португальську Ештрелу.
Також там зазначили, що Зоря розраховує зберегти до кінця сезону гравців, які орендовані у Динамо, зокрема, хавбека Олександра Яцика.
Луганці орендували 23-річного сенегальця на початку року в Ештрела з правом викупу за 300 тис. євро. У поточному сезоні Ндур провів лише один матч, результативними діями не відзначився.
Цього літа клуб продовжив орендні угоди із гравцями Динамо, центрбеком Олександром Яциком та форвардом Ігорем Горбачем.