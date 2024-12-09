Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сенегальський нападник Зорі залишить клуб після нового року

Олексій Мурзак — 9 грудня 2024, 17:53
Сенегальський нападник Зорі залишить клуб після нового року
Аліун Ндур
ФК Зоря

Сенегальський нападник Зорі Аліун Ндур покине українську команду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, луганський клуб не планує продовжувати оренду нападника, термін якої закінчується 31 грудня.

Незабаром 23-річний форвард повернеться в португальську Ештрелу.

Також там зазначили, що Зоря розраховує зберегти до кінця сезону гравців, які орендовані у Динамо, зокрема, хавбека Олександра Яцика.

Луганці орендували 23-річного сенегальця на початку року в Ештрела з правом викупу за 300 тис. євро. У поточному сезоні Ндур провів лише один матч, результативними діями не відзначився.

Цього літа клуб продовжив орендні угоди із гравцями Динамо, центрбеком Олександром Яциком та форвардом Ігорем Горбачем.

Зоря Футбольні трансфери Олександр Яцик

Зоря

Це збиває концентрацію і настрій: Бартулович – про перенесення матчу між Інгульцем та Зорею
Інгулець і Зоря через повітряну тривогу не дограли матч 16 туру УПЛ, його перенесли на іншу дату
Динамо та Олександрія проведуть гру за лідерство, Колос прийме Оболонь у 16 турі УПЛ
КДК дискваліфікував тренера Полісся U-19 за удар арбітра
Визначилися найкращий гравець та тренер 15-го туру УПЛ

Останні новини