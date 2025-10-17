Аліссон пропустить матч проти МЮ

Основний голкіпер Ліверпуля Аліссон не зможе зіграти у принциповому матчі проти МЮ.

Про це розповів тренер команди Арне Слот під час пресконференції.

Напередодні зустрічі АПЛ проти Манчестера головний тренер Ліверпуля Арне Слот відповів на питання щодо стану травмованого воротаря Аліссона Бекера. У попередньому поєдинку Ліги чемпіонів проти Галатасарая (0:1) голкіпер отримав пошкодження.

"Він наразі не тренується з командою, тому не зможе взяти участь у грі. Як завжди кажу, точний термін відновлення складно прогнозувати, адже фінальна стадія реабілітації може дати як позитивний, так і негативний результат. Але цього тижня та наступного він точно не гратиме", – зазначив Слот.

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед відбудеться у неділю, 19 жовтня, початок о 18:30 за київським часом.

