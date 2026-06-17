ФІФА назвала найкращого гравця матчу Австрія – Йорданія

Нападник Алі Олван був визнаний найкращим гравцем матчу першого туру чемпіонату світу-2026 з футболу між збірними Австрії та Йорданії (3:1).

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

26-річний нападник "Лицарів" на 50-й хвилині забив красень-гол у ворота Австрії, який став дебютним для збірної Йорданії на чемпіонатах світу.

Ali Olwan takes the honours as your Superior Player of the Match.



#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/uqZv7lSED1 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 17, 2026

Зазначимо, що Йорданія раніше жодного разу не була представлена на чемпіонатах світу. "Лицарів" вважали беззаперечними аутсайдерами групи J. Втім, йорданці продемонстрували доволі впевнену гру проти Австрії, розраховуючи вирвати сенсаційну нічию.

Алі Олван на клубному рівні виступає за катарський Аль-Сайлія. За національну збірну Йорданії дебютував у 2020 році. На рахунку нападника 28 голів у 60 матчах.

Після стартового туру групу J очолюють збірні Аргентини та Австрії – у них по 3 очки. Йорданія та Алжир наразі залишаються з нулями.

Раніше повідомлялося, що Ліонель Мессі став найкращим гравцем матчу Аргентина – Алжир.