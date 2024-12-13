Могли забити більше голів: тренер Реал Сосьдада – про перемогу над Динамо

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль оцінив перемогу над Динамо (3:0) в 6 турі Ліги Європи.

Цитує наставника Marca.

"Одним з наших завдань було зіграти дуже агресивний перший тайм на всіх рівнях, як в обороні, так і в атаці. Завдяки зусиллям гравців він повинен був завершитися з рахунком 5:0, ми повинні були скористатися всіма можливостями, які мали. Шкода, що не вийшло.

Звичайно, зараз ми можемо говорити про низький рівень суперника, але, аналізуючи всі його матчі, не було жодного, коли б команда так сильно відбирала у них м’яч і створювала стільки моментів.

Ми повинні були скористатися перевагою та забити більше голів". – розповів Альгуасіль.