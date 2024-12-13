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Могли забити більше голів: тренер Реал Сосьдада – про перемогу над Динамо

Олександр Булава — 13 грудня 2024, 11:38
Могли забити більше голів: тренер Реал Сосьдада – про перемогу над Динамо

Головний тренер Реал Сосьєдада Іманоль Альгуасіль оцінив перемогу над Динамо (3:0) в 6 турі Ліги Європи.

Цитує наставника Marca.

"Одним з наших завдань було зіграти дуже агресивний перший тайм на всіх рівнях, як в обороні, так і в атаці. Завдяки зусиллям гравців він повинен був завершитися з рахунком 5:0, ми повинні були скористатися всіма можливостями, які мали. Шкода, що не вийшло.

Звичайно, зараз ми можемо говорити про низький рівень суперника, але, аналізуючи всі його матчі, не було жодного, коли б команда так сильно відбирала у них м’яч і створювала стільки моментів.

Ми повинні були скористатися перевагою та забити більше голів". – розповів Альгуасіль.

Нагадаємо, що підопічні Олександра Шовковського стали першою і поки єдиною командою, що достроково втратила шанси на вихід в наступний етап Ліги Європи сезону-2024/25.

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