Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Санчес повернувся в Удінезе

Олександр Булава — 10 серпня, 18:43
Санчес повернувся в Удінезе

Чилійський нападник Алексіс Санчес підписав контракт з італійським Удінезе, за який грав ще на початку кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 35-річним форвардом розраховано до кінця червня 2026 року. Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки Інтер, його попередній клуб, він залишив на правах вільного агента.

Зазначимо, що у системі Удінезе чилієць знаходився з 2006 по 2011 рік. Для досвіду його віддавали в оренду до Коло-Коло та Рівер Плейта.

Також він грав за Марсель, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Барселону.

Напередодні збірна Чилі з Алексісом Санчесом не змогла подолати груповий етап Копа Америка-2024, пустивши до плей-оф Канаду.

Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Удінезе Алексіс Санчес

Удінезе

Алексіс Санчес підпише контракт зі скромним італійським клубом
Асист Малиновського допоміг Дженоа пройти в наступний етап Кубку Італії
Санчес близький до повернення у свій перший європейський клуб
Повернення до витоків: Алексіс Санчес може перейти у свій перший європейський клуб
Сассуоло вилетів із Серії А, Лаціо забезпечив собі місце в Лізі Європи: результати матчів чемпіонату Італії

Останні новини