Санчес повернувся в Удінезе

Чилійський нападник Алексіс Санчес підписав контракт з італійським Удінезе, за який грав ще на початку кар'єри.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода з 35-річним форвардом розраховано до кінця червня 2026 року. Перехід відбувся на правах вільного агента, оскільки Інтер, його попередній клуб, він залишив на правах вільного агента.

Зазначимо, що у системі Удінезе чилієць знаходився з 2006 по 2011 рік. Для досвіду його віддавали в оренду до Коло-Коло та Рівер Плейта.

Також він грав за Марсель, Манчестер Юнайтед, Арсенал та Барселону.

Напередодні збірна Чилі з Алексісом Санчесом не змогла подолати груповий етап Копа Америка-2024, пустивши до плей-оф Канаду.