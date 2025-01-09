ПСЖ націлився на вінгера Манчестер Юнайтед

Парі Сен-Жермен розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

Про це повідомляє Caughtoffside.

Сам футболіст відкритий до трансферу, адже втратив місце в основному складі "манкуніанців" після звільнення Еріка тен Гага.

Зазначимо, що діюча угода між Гарначо та МЮ розрахована до літа 2028 року.

Transfermarkt оцінює футболіста у 50 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 аргентинець зіграв 29 матчів, в яких забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що трансфер Алехандро в іспанський топклуб забракував особисто головний тренер.