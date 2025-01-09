ПСЖ націлився на вінгера Манчестер Юнайтед
Алехандро Гарначо
MEN
Парі Сен-Жермен розглядає можливість підписання вінгера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.
Про це повідомляє Caughtoffside.
Сам футболіст відкритий до трансферу, адже втратив місце в основному складі "манкуніанців" після звільнення Еріка тен Гага.
Зазначимо, що діюча угода між Гарначо та МЮ розрахована до літа 2028 року.
Transfermarkt оцінює футболіста у 50 мільйонів євро.
У сезоні-2024/25 аргентинець зіграв 29 матчів, в яких забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що трансфер Алехандро в іспанський топклуб забракував особисто головний тренер.