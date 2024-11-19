"Смердюча" команда: Шацьких висловився щодо майбутнього суперника України в Лізі націй

Легендарний нападник Динамо, а нині головний тренер Пахтакора Максим Шацьких поділився очікуваннями від поєдинку з Албанією, назвавши майбутніх суперників України у 6 турі Ліги націй "противними" та "смердючими".

Про це він сказав у коментарі порталу Динамоманія.

"Очікую на перемогу! Більше, я думаю, немає про що говорити. Тільки перемога! Хлопці це розуміють, я думаю, і будуть виходити з такою зарядженістю, щоб тільки перемогти. Як кажуть, відступати вже нікуди. Все під силу.



Так, албанці в плані футболу – така "противна" команда, "смердюча". Головне, я думаю, не пропустити, а там все одно свій момент знайдемо, а голик, і не один, я думаю, забити зможемо. Я думаю, що всі туди хочуть, до Ліги А. Рівень команд там, звичайно, вище, але і збірна України не зі слабких. За складом, за людьми. Багато легіонерів, які зараз грають у топ-чемпіонатах. Туди також просто так не беруть.



Перш за все, потрібно виходити від своєї гри. Як воно там буде – нехай буде. Потрібно взяти свої 3 очки, а там, як складеться. Не потрібно дивитися туди… Піднялися – добре, залишилися – непогано, вилетіли – зрозуміло, не дуже. Потрібно зосередитися на цю гру, виходити і продемонструвати те, на що здатні реально, а здатні на багато. Треба сконцентруватися на Албанії та виходити з таким зарядом, щоб аж іскри летіли та дим стояв. Тоді буде все нормально, я думаю", – підкреслив Шацьких.