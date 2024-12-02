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Ще один клуб Ла Ліги оголосив про звільнення головного тренера

Олексій Мурзак — 2 грудня 2024, 20:55
Ще один клуб Ла Ліги оголосив про звільнення головного тренера
Луїс Пласа
Getty Images

Клуб іспанської Ла Ліги Алавес звільнив головного тренера команди Луїса Пласу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Пласа очолив клуб влітку 2022 року та зумів вивести команду у Ла Лігу з Сегунди з першої спроби. Всього під керівництво Пласи команда провела 108 матчів, у яких здобула 44 перемог при 28 нічиїх та 36 поразках.

В останніх 10 матчах Алавес програв 6 разів та наразі займає 16-те місце в турнірній таблиці.

Раніше ще один аутсайдер першості Вальядолід звільнив Пауло Пессолано з посади головного тренера.

Алавес Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

Алавес

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