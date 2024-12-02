Ще один клуб Ла Ліги оголосив про звільнення головного тренера
Луїс Пласа
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Клуб іспанської Ла Ліги Алавес звільнив головного тренера команди Луїса Пласу.
Про це повідомила пресслужба команди.
Пласа очолив клуб влітку 2022 року та зумів вивести команду у Ла Лігу з Сегунди з першої спроби. Всього під керівництво Пласи команда провела 108 матчів, у яких здобула 44 перемог при 28 нічиїх та 36 поразках.
В останніх 10 матчах Алавес програв 6 разів та наразі займає 16-те місце в турнірній таблиці.
Раніше ще один аутсайдер першості Вальядолід звільнив Пауло Пессолано з посади головного тренера.