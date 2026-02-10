Українська правда
Молодий пілот Мерседеса Антонеллі потрапив у ДТП

Софія Кулай — 10 лютого 2026, 12:12
Андреа Кімі Антонеллі
instagram.com/kimi.antonelli

19-річний пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі потрапив у ДТП, яка сталась поблизу його будинку у Сан-Марино.

Про це повідомляє Racing News 365.

Аварія із молодим гонщиком відбулась у ніч із 7-го на 8-ме лютого. Автомобіль, яким кермував Антонеллі, зачепив стовп, після чого його машину відкинуло в огорожу.

Андреа не постраждав. Натомість зазнав пошкоджень його Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collector's Edition.

У його команді підтвердили інформацію про аварію з італійським спортсменом.

Нещодавно Антонеллі заговорив про суттєвий технічний прогрес нової машини після успішного завершення закритих тестів у Барселоні. Офіційні передсезонні тестування відбудуться у Бахрейні – протягом 11-13 лютого (перший етап) та з 18-го по 20-те (другий етап).

Також напередодні нового сезону Формули-1 Мерседес оголосив про партнерство з Майкрософт. Водночас був презентований болід для Формули-1, який буде використовуватися у сезоні-2026.

ДТП Мерседес Андреа Кімі Антонеллі

Андреа Кімі Антонеллі

