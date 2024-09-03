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Аль-Наср розірвав контракт з ексгравцем Манчестер Юнайтед

Володимир Кук — 3 вересня, 00:37
Аль-Наср розірвав контракт з ексгравцем Манчестер Юнайтед
Алекс Теллес
ФК Аль-Наср

Аль-Наср і 31-річний ексзахисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розірвали контракт.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода із 31-річним бразильцем розірвано за обопільною згодою сторін.

Зазначимо, що минулого літа бразилець підписав контракт з саудівським клубом до 2025 року, перейшовши з МЮ за 10 млн євро.

Загалом Теллес зіграв за Аль-Наср 39 матчів, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити саудівський клуб.

Аль-Наср Алекс Теллес

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