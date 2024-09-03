Аль-Наср розірвав контракт з ексгравцем Манчестер Юнайтед
Алекс Теллес
ФК Аль-Наср
Аль-Наср і 31-річний ексзахисник Манчестер Юнайтед Алекс Теллес розірвали контракт.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода із 31-річним бразильцем розірвано за обопільною згодою сторін.
Зазначимо, що минулого літа бразилець підписав контракт з саудівським клубом до 2025 року, перейшовши з МЮ за 10 млн євро.
Загалом Теллес зіграв за Аль-Наср 39 матчів, у яких відзначився 3 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що колишній головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан може очолити саудівський клуб.