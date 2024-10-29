Фатальний пенальті: Аль-Наср вилетів з Кубку Саудівської Аравії через промах Роналду

Аль-Наср поступився Аль-Таавону в 1/8 фіналу Кубку Саудівської Аравії та вилетів з турніру.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Вирішальний момент стався вже у доданий арбітром час, коли у ворота Аль-Таавона призначили пенальті. Його взявся бити зірковий нападник Кріштіану Роналду, який пробив повз ворота та не зміг врятувати команду від поразки.

Що цікаво, це вперше за час виступів за Аль-Наср португалець не реалізував пенальті (до цього було 18 з 18).

Кубок Саудівської Аравії

1/8 фіналу, 29 жовтня

Аль-Наср – Аль-Таавон 0:1 (0:0)

Гол: 1:0 - 71 Флавіо

Нереалізований пенальті: Роналду 90+6

Раніше повідомлялося, що Роналду за 2024 рік отримає 285 млн доларів, що зробить його найбільш високооплачуваним футболістом світу за вказаний період. Рейтинг 10 найбільш високооплачуваних гравців світу в сезоні 2024/25 склав Forbes.

15 жовтня Кріштіану провів 200-й матч у стартовому складі за національну команду. Це сталося у поєдинку 4 туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії у Дивізіоні А. За весь час свого перебування у збірній 39-річний нападник зіграв 215 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.