Роналду провів ювілейний матч у старті збірної Португалії

Зірковий футболіст саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду провів 200-й матч у стартовому складі за національну команду.

Про це повідомляє Squawka.

Ще сталося у поєдинку 4 туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії у Дивізіоні А. Перший же поєдинок у старті для майбутньої зірки світового футболу відбувся 11 жовтня 2003 року. У товариській грі Португалія зустрічалася з Албанією та перемогла з рахунком 5:3.

За весь час свого перебування у збірній 39-річний нападник зіграв 215 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч — 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.