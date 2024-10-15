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Роналду провів ювілейний матч у старті збірної Португалії

Микола Дендак — 15 жовтня, 22:53
Роналду провів ювілейний матч у старті збірної Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий футболіст саудівського Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду провів 200-й матч у стартовому складі за національну команду.

Про це повідомляє Squawka.

Ще сталося у поєдинку 4 туру Ліги націй УЄФА проти Шотландії у Дивізіоні А. Перший же поєдинок у старті для майбутньої зірки світового футболу відбувся 11 жовтня 2003 року. У товариській грі Португалія зустрічалася з Албанією та перемогла з рахунком 5:3.

За весь час свого перебування у збірній 39-річний нападник зіграв 215 поєдинків, забив 133 м'ячі та віддав 45 результативних передач.

Зазначимо, що у матчі Ліги націй проти Хорватії (2:1) Роналду забив свій ювілейний м'яч — 900 у карʼєрі. 39-річний нападник став першим гравцем в історії, якому підкорилась дана позначка.

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