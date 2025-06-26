Аль-Наср оголосив про продовження контракту з Роналду
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40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду продовжив контракт з Аль-Насром.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Нова угода зіркового португальця з командою діятиме протягом двох наступних сезонів.
Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.
Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.
На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.