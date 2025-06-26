Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Аль-Наср оголосив про продовження контракту з Роналду

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 16:47
Аль-Наср оголосив про продовження контракту з Роналду
x.com/AlNassrFC

40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду продовжив контракт з Аль-Насром.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода зіркового португальця з командою діятиме протягом двох наступних сезонів.

Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

Кохання у магазині не було: колишній друг Джорджини заперечив офіційну версію знайомства з Роналду
Роналду близький до нової угоди з Аль-Насром
Роналду та Аль-Наср погодили новий контракт
Мессі: Я поважаю та захоплююсь Роналду
Директор Аль-Хіляля прокоментував можливість підписання Роналду

Останні новини