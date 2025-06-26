Аль-Хіляль завершує трансфер лідера Мілана

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес завершує перехід в Аль-Хіляль.

Про це повідомляє RMC Sport.

Трансфер французького легіонера до саудівського клубу перебуває в стадії завершення. Залишилося узгодити лише кілька останніх деталей, перш ніж угода буде завершена. Мілан отримає за гравця 30 млн євро.

Сам 27-річний гравець підпише контракт на три роки із загальним доходом у 60 мільйонів євро.

Нагадаємо, що контракт Ернандеса діє до літа 2026 року, переговори щодо нової угоди зайшли у глухий кут. Через це Мілан хоче продати 27-річного француза цього літа.

У сезоні 2024/25 Тео Ернандес провів 49 матчів, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 6 асистів. Transfermarkt оцінює його в 40 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Мілан відмовився продовжувати контракт з Йовичем.