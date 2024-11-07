Аль-Айн звільнив легенду збірної Аргентини після поразки від команди Роналду

Чинний переможець Ліги чемпіонів АФК Аль-Айн з ОАЕ відправив у відставку аргентинця Ернана Креспо.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сталося це після поразки у матчі групового етапу Ліги чемпіонів АФК цього сезону від Аль-Насра Кріштіану Роналду з рахунком 1:5.

49-річний Креспо очолив клуб рік тому. Також він спрацював з Аль-Духайлем (Катар), Сан-Паулу (Бразилія), Банфілдом (Аргентина) та італійською Моденою.

У якості гравця виступав за Парму, Дженоа, Інтер, Челсі, Мілан, Лаціо та Рівер Плейт. У складі збірної Аргентини забив 35 голів за 64 матчі.

Нагадаємо, що Аль-Айн із червня 2021 до червня 2023 тренував наставник збірної України Сергій Реебров.