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Роналду знову без Ліги чемпіонів: Аль-Наср вилетів від японської команди

Микола Дендак — 30 квітня 2025, 22:17
Роналду знову без Ліги чемпіонів: Аль-Наср вилетів від японської команди
Кріштіану Роналду
Getty Images

Сьогодні, 30 квітня, відбувся півфінальний матч Азійської Ліги чемпіонів, у якому Аль-Наср з Кріштіану Роналду приймав Кавасакі Фронтале.

Поєдинок завершився 3:2 на користь японського клубу. Кавасакі вийшов уперед ще в дебюті зустрічі, Садіо Мане в середині першого тайму зрівняв рахунок, але на 41 хвилині японці забили знову.

В середині другої 45-хвилинки команда збільшила свою перевагу. Аль-Наср намагався відігратися та навіть забив в кінцівці гри, але часу на більше не вистачило.

Ліга чемпіонів АФК-2024/2025
Півфінал, 30 квітня

Аль-Наср – Кавасакі Фронтале 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Іто, 1:1 – 28 Мане, 1:2 – 41 Озекі, 1:3 – 76 Ієнага, 2:3 – 87 Ях'я

У фіналі Кавасакі зустрінеться з Аль-Ахлі, який в іншому півфіналі обіграв Аль-Хіляль (3:1).

Роналду знову залишився без трофея. Минулого сезону його команда програла Аль-Айну на стадії чвертьфіналів. Саме Аль-Айн став тоді тріумфатором.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Азійська Ліга чемпіонів

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