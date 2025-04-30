Роналду знову без Ліги чемпіонів: Аль-Наср вилетів від японської команди

Сьогодні, 30 квітня, відбувся півфінальний матч Азійської Ліги чемпіонів, у якому Аль-Наср з Кріштіану Роналду приймав Кавасакі Фронтале.

Поєдинок завершився 3:2 на користь японського клубу. Кавасакі вийшов уперед ще в дебюті зустрічі, Садіо Мане в середині першого тайму зрівняв рахунок, але на 41 хвилині японці забили знову.

В середині другої 45-хвилинки команда збільшила свою перевагу. Аль-Наср намагався відігратися та навіть забив в кінцівці гри, але часу на більше не вистачило.

Ліга чемпіонів АФК-2024/2025

Півфінал, 30 квітня

Аль-Наср – Кавасакі Фронтале 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 10 Іто, 1:1 – 28 Мане, 1:2 – 41 Озекі, 1:3 – 76 Ієнага, 2:3 – 87 Ях'я

У фіналі Кавасакі зустрінеться з Аль-Ахлі, який в іншому півфіналі обіграв Аль-Хіляль (3:1).

Роналду знову залишився без трофея. Минулого сезону його команда програла Аль-Айну на стадії чвертьфіналів. Саме Аль-Айн став тоді тріумфатором.