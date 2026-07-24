Збірна Бельгії отримала нового головного тренера

Нідерландець Марк Ван Боммел призначений на посаду головного тренера збірної Бельгії з футболу.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт із 49-річним нідерландським фахівцем розрахований на два роки – до кінця Євро-2028. На посаді головного тренера збірної Бельгії Ван Боммел замінив Руді Гарсію, який покинув свою посаду після чемпіонату світу 2026 року.

На мундіалі в Північній Америці бельгійці завершили боротьбу за стадії чвертьфіналу, програвши майбутнім чемпіонам, збірній Іспанії.

Для Ван Боммела це буде перший досвід тренерської роботи на рівні збірних. До цього він очолював виключно клуби: ПСВ, Вольфбург і Антверпен. З останнім у 2023 році виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Бельгії.