Вінгер Динамо потрапив до сфери інтересів Аякса

Вінгер київського Динамо Назар Волошин потрапив до сфери інтересів Аякса.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією видання, 36-разовий чемпіон Нідерландів шукає посилення у лінію атаки. Спочатку основною ціллю команди на поточний сезон був вінгер Рауль Моро з Вальядоліду, але через важку травму він вибув на три місяці, через що переговори щодо його трансферу були згорнуті.

Тепер у списку опинився і Волошин. В Аяксі вважають, що український гравець має добре вписатися в ігрову схему команди, а також клуб приваблює перспективність футболіста, якому лише 21 рік.

У поточному сезоні Волошин провів 25 матчів на клубному рівні, відзначившись 1 голом та 7 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 4 млн євро.

Раніше стало відомо, що Динамо завершує трансфер 19-річного бразильського вінгера Лео Агостіньо.