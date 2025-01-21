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Вінгер Динамо потрапив до сфери інтересів Аякса

Олексій Мурзак — 21 січня 2025, 19:12
Вінгер Динамо потрапив до сфери інтересів Аякса
Назар Волошин
ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Назар Волошин потрапив до сфери інтересів Аякса.

Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією видання, 36-разовий чемпіон Нідерландів шукає посилення у лінію атаки. Спочатку основною ціллю команди на поточний сезон був вінгер Рауль Моро з Вальядоліду, але через важку травму він вибув на три місяці, через що переговори щодо його трансферу були згорнуті.

Тепер у списку опинився і Волошин. В Аяксі вважають, що український гравець має добре вписатися в ігрову схему команди, а також клуб приваблює перспективність футболіста, якому лише 21 рік.

У поточному сезоні Волошин провів 25 матчів на клубному рівні, відзначившись 1 голом та 7 гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість у 4 млн євро.

Раніше стало відомо, що Динамо завершує трансфер 19-річного бразильського вінгера Лео Агостіньо.

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