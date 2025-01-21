Динамо готує трансфер бразильського вінгера
Лео Агостіньо
Київське Динамо завершує трансфер 19-річного бразильського вінгера Лео Агостіньо.
Про це повідомляє Meu Timão.
Права на гравця належать Корінтіанс. Наразі він виступає на правах оренди на Фламенгу Сан-Паулу (U-20). При переході клуб хоче зберегти 30% економічних прав на нього.
Напередодні стало відомо, що тренерський штаб "біло-синіх" залишив потенційного новачка Іме Окона ще на тиждень.
Раніше повідомлялося, що турецький Трабзонспор має намір підписати футболіста київського Динамо Дениса Попова. Проте президент киян Ігор Суркіс у коментарі Чемпіону спростував дану інформацію.