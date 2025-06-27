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Роналду отримав найдорожчий контракт в історії – журналіст

Олександр Булава — 27 червня 2025, 00:06
Роналду отримав найдорожчий контракт в історії – журналіст
Кріштіану Роналду
Аль-Наср

40-річний португальський нападник Кріштіану Роналду підписав вигідну угоду із саудівським Аль-Насром.

Про це повідомляє журналіст Танкреді Палмері.

За новим контрактом форвард буде отримувати 263 млн євро в рік, ставши найбільш оплачуваним гравцем в історії футболу.

Другу сходинку найбільш високооплачуваних гравців світу на цей час розділяє нападник Аль-Іттіхада Карім Бензема і форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі – 200 млн євро.

Нагадаємо, Кріштіану виступає за Аль-Наср з січня 2023 року. За цей час він провів 105 матчів, у яких відзначився 93 голами та 19 результативними передачами.

Проте португалець так і не зміг привести команду до титулу чемпіона Саудівської Аравії.

На початку червня Роналду допоміг збірній Португалії перемоги Іспанію в фіналі Ліги націй УЄФА. Гол 40-річного форварда на 61-й хвилині зустрічі відновив паритет на табло, що дозволило португальцям перевести матч у серію пенальті, де вони виявилися сильнішими.

Кріштіану Роналду Аль-Наср

Кріштіану Роналду

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