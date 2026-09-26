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Гравця Манчестер Сіті виключили зі збірної Алжиру

Олександр Булава — 26 вересня 2026, 20:27
Гравця Манчестер Сіті виключили зі збірної Алжиру

Захисника Манчестер Сіті та збірної Алжиру Раяна Аїт-Нурі достроково виключили з тренувального збору національної команди.

Про це йдеться в заяві Алжирскої федерації футболу.

Причиною став конфлікт гравця з тренерським штабом під час матчу відбору Кубку африканських націй проти Замбії (3:1). 25-річний футболіст розпочав поєдинок на лаві запасних та відмовився виходити на заміну за рахунку 2:0 на користь Алжиру.

Аїт-Нурі так і не вийшов на поле, а головний тренер збірної Брахім Хемдані ухвалив рішення виключити його зі складу команди та відправити назад до Сіті.

За національну команду Алжиру Раян загалом провів 33 матчі, у яких відзначився двома результативними передачами.

У наступному матчі Алжир зустрінеться з Бурунді 29 вересня у рамках кваліфікації до Кубку африканських націй, а потім зіграє проти Нігеру 6 жовтня.

Раніше повідомлялося, що вінгер турецького Трабзонспора Мохаммед Салах покинув розташування збірної Єгипту.

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