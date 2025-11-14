Левандовський не покине Барселону взимку

37-річний нападник Барселони Роберт Левандовський не планує залишити клуб взимку.

Про це повідомляє Sky.de.

Реклама:

Польський форвард не планує шукати нову команду під час зимового трансферного вікна.

Агент футболіста Піні Захаві спростував інформацію про завершення кар'єри поляком.

"Він винятковий нападник. Але наразі немає жодних новин щодо його майбутнього чи нового контракту з Барселоною", – розповів Захаві.

Оскільки контракт Левандовського закінчується у червні 2026 року, тому нападник матиме змогу офіційно проводити переговори з іншими клубами.

У поточному сезоні Левандовський провів дев'ять матчів у складі каталонців в усіх турнірах і відзначився чотирма голами.

Раніше стало відомо, що зірковий форвард може залишити стан "блаугранас" цього літа.