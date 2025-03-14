Доннарумма визначився з майбутнім у ПСЖ

Агент Енцо Райола, який представляє голкіпера ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми заявив, що його клієнт не планує покидати клуб.

Цитує агента інсайдер Фабріціо Романо.

"Пріоритетом з нашого боку є продовження контракту з ПСЖ", – сказав Райола.

Нагадаємо, що італієць став героєм поєдинку з Ліверпулем здійснивши кілька сейвів протягом матчу та відбивши два пенальті в післяматчевій серії, що дозволило парижанам вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

У нинішньому сезоні Джанлуїджі Доннарумма провів 30 матчів в усіх турнірах, пропустив 28 голів та 9 разів зберіг свої ворота "сухими".

Голкіпер перейшов у паризький клуб влітку 2021 року на правах вільного агента, до цього він виступав за Мілан. Чинна угода розрахована до літа 2026 року.

Напередодні повідомлялося, що Доннарумма влітку може змінити клубну прописку через зростаючу внутрішню конкуренцію, яку нав’язує наставник команди Луїс Енріке.