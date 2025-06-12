Дьокереш відповів на слова президента про його продаж зі Спортинга
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Нападник Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш висловився щодо слів президента лісабонців про "джентльменські домовленості" про його продаж.
Слова форварда передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Зараз багато розмов, більшість з яких є неправдивими. Я висловлюся, коли настане відповідний час", – сказав Дьокереш.
Напередодні президент лісабонського Спортинга Фредеріку Варандаш заявив, що не продасть гравця за 60 млн євро, проте не вимагатиме виплачувати суму викупу, яка є в контракті гравця.
Також за словами функціонера агент звинуватив Спортинг у недотриманні обіцянок, які не були надані шведському гравцю.
Віктор Дьокереш приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.