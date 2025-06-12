Дьокереш відповів на слова президента про його продаж зі Спортинга

Нападник Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш висловився щодо слів президента лісабонців про "джентльменські домовленості" про його продаж.

Слова форварда передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Зараз багато розмов, більшість з яких є неправдивими. Я висловлюся, коли настане відповідний час", – сказав Дьокереш.

Напередодні президент лісабонського Спортинга Фредеріку Варандаш заявив, що не продасть гравця за 60 млн євро, проте не вимагатиме виплачувати суму викупу, яка є в контракті гравця.

Також за словами функціонера агент звинуватив Спортинг у недотриманні обіцянок, які не були надані шведському гравцю.

Віктор Дьокереш приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.