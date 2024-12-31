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Мендеш: Два роки тому Фаті був на вершині світу

Володимир Максименко — 31 грудня 2024, 10:34
Мендеш: Два роки тому Фаті був на вершині світу
Ансу Фаті
DW

Жорже Мендеш, агент вінгера Барселони Ансу Фаті, прокоментував регулярні травми свого підопічного та розповів, чи має шанс футболіст повернути свою форму.

Слова португальця наводить Фабріціо Романо.

"Два роки тому Ансу Фаті був на вершині світу. Йому дещо не пощастило з травмами, але я впевнений, що він все подолає.

Він ще повернеться на свій рівень та продовжить завойовувати серця вболівальників Барселони", – вважає Мендеш.

У сезоні-2024/25 Фаті зіграв всього у семи матчах за свій клуб, в яких не відзначився результативними діями.

Зазначимо, що за свою кар'єру 22-річний футболіст через травми пропустив 672 дні, отримавши загалом 14 ушкоджень.

Раніше повідомлялось про інтерес до Фаті з боку клубів Саудівської Аравії.

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